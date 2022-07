Marmolada, le parole del soccorritore: "Corpi come in un tritacarne" (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Walter Cainelli, presidente del Soccorso Alpino del Trentino, pensava a una valanga come le altre quando è arrivata le telefonata. "Immaginavo a un paio di persone travolte. Quando siamo arrivati però lo scenario aveva ben poco della valanga perché ci siamo trovati di fronte a un fiume di ghiaccio, sassi e rocce. Era evidente lo stacco del ghiacciaio sommitale che rendeva molto rischiose le nostre operazioni di soccorso". "Siamo andati dentro", Cainelli utilizza questa espresione a indicare l'immersione dentro quello scenario così brutale, "pensando all'incolumità dei soccorritori e abbiamo portato via feriti e morti che erano in superficie. Le perosone sembravano essere uscite da un tritacarne". Ben più difficile trovare le persone rimaste schiacciate da quel fiume ghiacciato in profondità. "Abbiamo usato tutti gli strumenti a disposizione, ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Walter Cainelli, presidente del Soccorso Alpino del Trentino, pensava a una valangale altre quando è arrivata le telefonata. "Immaginavo a un paio di persone travolte. Quando siamo arrivati però lo scenario aveva ben poco della valanga perché ci siamo trovati di fronte a un fiume di ghiaccio, sassi e rocce. Era evidente lo stacco del ghiacciaio sommitale che rendeva molto rischiose le nostre operazioni di soccorso". "Siamo andati dentro", Cainelli utilizza questa espresione a indicare l'immersione dentro quello scenario così brutale, "pensando all'incolumità dei soccorritori e abbiamo portato via feriti e morti che erano in superficie. Le perosone sembravano essere uscite da un". Ben più difficile trovare le persone rimaste schiacciate da quel fiume ghiacciato in profondità. "Abbiamo usato tutti gli strumenti a disposizione, ...

