(Di lunedì 4 luglio 2022) "Le tragedie non sono tutte prevedibili, d'altro canto noi abbiamo fatto una proposta. Laha fatto unasui danni del. Sui danni fatti occorre mettere in atto una cintura di ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

Ecco, dobbiamo fare anche noi così": Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calend a Rainews 24, commentando la slavina sul ghiacciaio della. .Ecco, dobbiamo fare anche noi così": Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calend a Rainews 24, commentando la slavina sul ghiacciaio della. . Marmolada: Calenda, serve legge come Francia su rischi clima - Ultima Ora Strage sulla Marmolada. Una tragedia dalle dimensioni enormi, che per ore ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino del Trentino. Per tutta la notte l’area del ghiacciaio ..."Le tragedie non sono tutte prevedibili, d'altro canto noi abbiamo fatto una proposta. La Francia ha fatto una legge sui danni del clima. Sui danni fatti occorre mettere in atto una cintura di sicurez ...