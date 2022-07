Maltempo: crolla muro di stalla, un morto nel Piacentino (Di lunedì 4 luglio 2022) Un uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per la violenta tromba d'aria che si è abbattuta nel Piacentino questa sera. È accaduto in un'azienda agricola di Besenzone, nella Bassa tra Parma ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Un uomo èsotto ildi unato per la violenta tromba d'aria che si è abbattuta nelquesta sera. È accaduto in un'azienda agricola di Besenzone, nella Bassa tra Parma ...

