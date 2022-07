Jannik Sinner, gioia a Wimbledon 2022: “Non pensavo di giocare così” (Di lunedì 4 luglio 2022) Due dei giovani più interessanti e talentuosi in vista del futuro. Il tennis internazionale si gode i campioni di oggi (Rafa Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Matteo Berrettini) e si coccola le future stelle del future. La gara di ieri tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stato uno spot meraviglioso per il domani della racchetta. L’altoatesino ha sconfitto lo spagnolo nell’ultimo turno di Wimbledon 2022 approdando, così, alla sfida successiva. L’azzurro si è espresso a fine match sulla grande affermazione, dichiarando di essere sorpreso delle sue prestazioni sul terreno erboso. Le parole di Jannik Sinner alla fine della sfida contro Carlos Alcaraz Jannik Sinner (Credits: ATP Tour Facebook)“Carlos è un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Due dei giovani più interessanti e talentuosi in vista del futuro. Il tennis internazionale si gode i campioni di oggi (Rafa Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Matteo Berrettini) e si coccola le future stelle del future. La gara di ieri trae Carlos Alcaraz è stato uno spot meraviglioso per il domani della racchetta. L’altoatesino ha sconfitto lo spagnolo nell’ultimo turno diapprodando,, alla sfida successiva. L’azzurro si è espresso a fine match sulla grande affermazione, dichiarando di essere sorpreso delle sue prestazioni sul terreno erboso. Le parole dialla fine della sfida contro Carlos Alcaraz(Credits: ATP Tour Facebook)“Carlos è un ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - ItaliaTeam_it : JANNIK SINNER ?????? Spettacolo a #Wimbledon, Carlos Alcaraz battuto in quattro set e quarti di finale raggiunti!… - WeAreTennisITA : TUTTI CON JANNIK ???? Sinner affronta di nuovo Alcaraz a Wimbledon, è l'unico italiano rimasto in gara. Lo spagnolo h… - VisconteLauzun : @paolobertolucci @janniksin Invece secondo me quello preoccupato è Djokovic, Jannik non ha nulla da perdere contro… - cescamagenta : RT @Eurosport_IT: Quanti ?? per Jannik? ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Sinner -