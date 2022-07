I dubbi Usa sull’ottimismo per Kiev (Di lunedì 4 luglio 2022) La guerra in Ucraina diventa oggetto di dibattito anche all’interno del territorio americano. Il Washington Post, in una lunga inchiesta, ha infatti posto alcuni interrogativi sulle differenze tra la realtà e delle previsioni che si sono rivelate eccessivamente ottimiste riguardo le forze di Kiev. Nell’articolo non traspare una critica alle truppe ucraine, ma si punta InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 4 luglio 2022) La guerra in Ucraina diventa oggetto di dibattito anche all’interno del territorio americano. Il Washington Post, in una lunga inchiesta, ha infatti posto alcuni interrogativi sulle differenze tra la realtà e delle previsioni che si sono rivelate eccessivamente ottimiste riguardo le forze di. Nell’articolo non traspare una critica alle truppe ucraine, ma si punta InsideOver.

