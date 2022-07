Fedez, la scoperta del tumore per una lite con Chiara Ferragni (Di lunedì 4 luglio 2022) Non è un periodo facile per Fedez, che si è sottoposto recentemente ad un intervento di asportazione di un tumore dal pancreas. Nonostante la scoperta della malattia e l’intervento chirurgico, il rapper ha rilasciato il nuovo singolo “La dolce vita” che è il vero tormentone dell’estate 2022 e ha cominciato a tenere i suoi primi live show post-intervento. A proposito del periodo doloroso vissuto è saltato fuori in queste ore un’incredibile retroscena: pare se ne sia accorto dopo una lite con la moglie Chiara Ferragni. Vediamo insieme come è andata. (continua a leggere dopo le foto) Fedez ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza del tumore per essere giunto in ritardo ad una visita di controllo in seguito ad un litigio avuto con ... Leggi su tvzap (Di lunedì 4 luglio 2022) Non è un periodo facile per, che si è sottoposto recentemente ad un intervento di asportazione di undal pancreas. Nonostante ladella malattia e l’intervento chirurgico, il rapper ha rilasciato il nuovo singolo “La dolce vita” che è il vero tormentone dell’estate 2022 e ha cominciato a tenere i suoi primi live show post-intervento. A proposito del periodo doloroso vissuto è saltato fuori in queste ore un’incredibile retroscena: pare se ne sia accorto dopo unacon la moglie. Vediamo insieme come è andata. (continua a leggere dopo le foto)ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza delper essere giunto in ritardo ad una visita di controllo in seguito ad un litigio avuto con ...

