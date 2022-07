Ecco perché è uno stecco | la routine quotidiana estrema di Vic Beckham

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 luglio 2022) Chi magra vuole apparire, come Victoriadeve soffrire, verrebbe da pensare leggendo l’intervista rilasciata dall’ex Spice a Vogue Australia, all’indomani della polemica dello chef stellato Michelin Dani Garcia, che l’ha accusata di aver stravolto l’intero menù alle nozze di Sergio Ramos con Pilar Rubio, nel 2019, con le sue esigenze dietetiche. Non è la prima volta che Vic finisce nel mirino delle critiche a causa del suo estremismo in fatto di sport e alimentazione. Lo stesso marito David aveva più volte ammesso di aver mangiato sempre e solo verdure e pesce grigliato nei loro 25 anni insieme. Un po’ per mettere a tacere tutte queste voci, un po’ per spiegare una volta per tutte come funziona davvero la sua giornata tipo, sicuramente rigorosa ma a suo dire non così “esasperata”, Victoria si è raccontata in una lunga intervista a Vogue, svelando i suoi ...