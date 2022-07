Covid, Parisi: “Non togliete le mascherine”. In Italia un milione di positivi (Di lunedì 4 luglio 2022) Si riapre il dibattito sull’opportunità o meno di indossare le mascherine contro il Covid. “I casi di crescono in modo esponenziale, non c’è nessun motivo di diminuire le protezioni sanitarie“. Così al Tgcom24 il Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi. Non è la prima volta che lo scienziato interviene sul tema della pandemia. “Mantenere le mascherine è una questione di buon senso in una situazione pandemica che sta peggiorando” afferma. Parisi così critica la decisione presa il 30 giugno nel Protocollo di aggiornamento delle misure anti-Covid negli ambienti di lavoro. Secondo lui occorre pensare di più ai fragili e al loro “diritto di salute sul posto di lavoro“. “La mascherina evita di contagiarsi a vicenda“, ha ricordato. “Sto facendo obiezioni adesso perché in questo momento i ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 luglio 2022) Si riapre il dibattito sull’opportunità o meno di indossare lecontro il. “I casi di crescono in modo esponenziale, non c’è nessun motivo di diminuire le protezioni sanitarie“. Così al Tgcom24 il Premio Nobel per la Fisica, Giorgio. Non è la prima volta che lo scienziato interviene sul tema della pandemia. “Mantenere leè una questione di buon senso in una situazione pandemica che sta peggiorando” afferma.così critica la decisione presa il 30 giugno nel Protocollo di aggiornamento delle misure anti-negli ambienti di lavoro. Secondo lui occorre pensare di più ai fragili e al loro “diritto di salute sul posto di lavoro“. “La mascherina evita di contagiarsi a vicenda“, ha ricordato. “Sto facendo obiezioni adesso perché in questo momento i ...

