Copenaghen, spari in un centro commerciale (Di lunedì 4 luglio 2022) Un giovane danese di 22 anni ha dato il via ad una sparatoria in un centro commerciale a Copenaghen, armato di un grosso fucile ha ucciso almeno 3 persone. È stato fermato dalla polizia nel centro commerciale Fields, tra il centro e l'aeroporto della capitale danese. Non si è escluso un attacco terroristico al momento. La polizia ha confermato che procedendo con un'indagine sui video pubblicati online che mostrano il 22enne mentre si punta armi alla tempia, e quindi sospettano una condizione psichiatrica instabile. L'attacco è iniziato nel tardo pomeriggio quando il centro commerciale era già pieno di persone e molte famiglie. Le foto sui social mostrano una folla scappare dal complesso. Alcuni testimoni hanno confermato di aver sentito colpi ...

