Pubblicità

orizzontescuola : Concorso discipline STEM 2022, ecco le prime graduatorie e i posti vuoti - orizzontescuola : Concorso discipline STEM 2022, ecco le prime graduatorie e i posti vuoti - ViPiu_it : Proposta CNDDU di riformulazione classe di concorso A046 aggiungendo educazione civica a discipline giuridiche ed e… - ProDocente : Concorso discipline STEM 2022, ecco le prime graduatorie - orizzontescuola : Concorso discipline STEM 2022, ecco le prime graduatorie -

Orizzonte Scuola

... le classi diper l'insegnamento a cui puoi accedere sono: A - 23 - Lingua italiana per ...di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A - 72 -...... in base alla quale veniva indetto unriservato agli insegnanti di religione cattolica che ... 124/1999 (che riguarda tutte le altre), che ugualmente prevede che "i concorsi per ... Concorso discipline STEM 2022, ecco le prime graduatorie e i posti vuoti Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, con l’arrivo in Gazzetta ufficiale della Legge 79/2022 di conversione del DL 36 le procedure di reclutamento e formazione docenti seguiranno nuovi percorsi, ...Mentre i maturandi affrontano il colloquio con tutti e solo professori interni, un altra prova facilitata è in corso: quella del concorso per precari con più di tre anni di servizio. Per loro niente s ...