Battiti Live, Fedez non ricorda la canzone: cosa fa Francesca Michielin in diretta (Di lunedì 4 luglio 2022) Durante la serata di Battiti Live a Gallipoli del 3 luglio è successo qualcosa di completamente inaspettato: sul palco della kermesse di Radio Norba, Fedez ha chiesto aiuto a Francesca Michielin prima di intonare le note di una canzone. Ma cosa sarà mai successo al marito di Chiara Ferragni? E, soprattutto, la cantante e conduttrice di X Factor lo avrà salvato? LEGGI ANCHE :– Sanremo 2023, Francesco Facchinetti ‘difende’ il cachet stellare di Chiara Ferragni: quanto prenderà per due serate Sul palco di Battiti Live è andato in scena un momento particolare al momento del duetto tra Fedez e Francesca Michielin: il rapper ha dimenticato il testo della ... Leggi su funweek (Di lunedì 4 luglio 2022) Durante la serata dia Gallipoli del 3 luglio è successo qualdi completamente inaspettato: sul palco della kermesse di Radio Norba,ha chiesto aiuto aprima di intonare le note di una. Masarà mai successo al marito di Chiara Ferragni? E, soprattutto, la cantante e conduttrice di X Factor lo avrà salvato? LEGGI ANCHE :– Sanremo 2023, Francesco Facchinetti ‘difende’ il cachet stellare di Chiara Ferragni: quanto prenderà per due serate Sul palco diè andato in scena un momento particolare al momento del duetto tra: il rapper ha dimenticato il testo della ...

Pubblicità

CinziaAprea : @MGL_space @Occe64 Ho visto l esibizione di Marco Mengoni su YouTube quando e'andato a battiti live radio norba TV… - simonabastiani : Piccola gaffe al #battitilive di #elisabettagregoraci: la conduttrice tira in ballo #SoleilSorge che si ritrova in… - AntonioAmore13 : Ciao Christian buongiorno e grazie per tutto quello che hai fatto per noi a Battiti Live sei veramente una bomba su… - amati_89 : RT @blogtivvu: Elisabetta Gregoraci “bacia” Tommaso Stanzani: l’ex volto di Amici infiamma Battiti Live – VIDEO - sonoladgr : Tommaso Stanzani, Elisabetta Gregoraci lo bacia a Battiti Live - VIDEO Un articolo. Capite la potenza? ??… -