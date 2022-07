Avellino | ecco le tappe del ritiro | cinque amichevoli in agenda

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S.1912 rende noto di aver definito il programma delprecampionato in vista della stagione 2022/2023 che si svolgerà a Mercogliano (AV) dal 18 luglio al 6 agosto 2022. La prima settimana sarà caratterizzata dallo svolgimento di test atletici divisi per gruppi di lavoro. Terminato il regime digli allenamenti continueranno comunque in quel di Mercogliano fino al 14 agosto dopodiché calciatori e staff si sposteranno definitivamente allo stadio Partenio – Lombardi. Durante il precampionato la squadra sarà impegnata in 5. Il calendario delle gare sarà il seguente: Giovedì 28 luglio 2022, Mercogliano Stadium:– Rappresentativa Locale Domenica 31 luglio 2022, Mercogliano Stadium:– Equipe ...