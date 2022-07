All'armi kompagni. Franceschini avverte il M5S: se strappate addio alleanza (Di lunedì 4 luglio 2022) «Se ci sarà una rottura o un appoggio esterno sarà la fine di questo governo e della possibilità di andare insieme alle elezioni». Un ultimatum in piena regola quello che il ministro della Cultura Dario Franceschini lancia al leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte: il Pd non tollererà strappi. Se il Movimento vorrà uscire dalla maggioranza che sostiene Mario Draghi sarà anche la fine del «campo largo». Ognuno per la sua strada. L'avvertimento di Franceschini è arrivato ieri a Cortona in chiusura della manifestazione nazionale di AreaDem, la più grande corrente del Pd di cui il ministro è il punto di riferimento. Significa che le sue parole coincidono con la linea ufficiale del partito. Anche i tempi non sono casuali. Oggi, infatti, Conte vedrà Draghi nell'atteso faccia a faccia dopo le polemiche di fuoco per i messaggi (smentiti) con cui il premier avrebbe ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) «Se ci sarà una rottura o un appoggio esterno sarà la fine di questo governo e della possibilità di andare insieme alle elezioni». Un ultimatum in piena regola quello che il ministro della Cultura Dariolancia al leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte: il Pd non tollererà strappi. Se il Movimento vorrà uscire dalla maggioranza che sostiene Mario Draghi sarà anche la fine del «campo largo». Ognuno per la sua strada. L'avvertimento diè arrivato ieri a Cortona in chiusura della manifestazione nazionale di AreaDem, la più grande corrente del Pd di cui il ministro è il punto di riferimento. Significa che le sue parole coincidono con la linea ufficiale del partito. Anche i tempi non sono casuali. Oggi, infatti, Conte vedrà Draghi nell'atteso faccia a faccia dopo le polemiche di fuoco per i messaggi (smentiti) con cui il premier avrebbe ...

