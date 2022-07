Acconciature capelli lunghi e medi: cinque soluzioni anti caldo perfette per l'estate (Di lunedì 4 luglio 2022) Quando le temperature salgono spesso è difficile mantenere lo styling del cuore: le alternative facili per raccogliere le chiome con stile (e senza impazzire) Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 luglio 2022) Quando le temperature salgono spesso è difficile mantenere lo styling del cuore: le alternative facili per raccogliere le chiome con stile (e senza impazzire)

Pubblicità

94harolvds : vorrei poter fare tutte quelle acconciature particolari e bellissime ma purtroppo ho due peli in testa e con i cape… - gvcci_maknae : Secondo voi, su pinterest potrei trovare acconciature carine per legare i capelli facilmente?? - Zzeta20 : @Jo_fer7 @genietta82 @GubbiTiziana @MedBunker @borghi_claudio Ripeto, secondo questo ragionamento che competenze av… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Le reali lo amano. Il maxi cerchietto in velluto è un must. Ma lo indossano anche in altri tessuti e con altre decorazion… - vogue_italia : Le reali lo amano. Il maxi cerchietto in velluto è un must. Ma lo indossano anche in altri tessuti e con altre deco… -