Wimbledon, Nadal-Sonego battibecco sotto rete (Di domenica 3 luglio 2022) Il Re Nadal manda fuori da Wimbledon Lorenzo Sonego. Un terzo turno impegnativo per l'azzurro che in vari momenti del match sfodera il talento ma anche la voce. Tanto da spingere lo spagnolo ad interrompere per un attimo il gioco e avvicinarsi alla rete. Accade anche in questo nel tennis e nel tennis capita che le partite durino per oltre due ore e che il migliore la mondo batta l'italiano per tre set a zero (6-1, 6-2, 6-4). Nella terza frazione avviene tutto e sul 4 a 4 Nadal allunga e chiude il primo match point, strappando il pass per gli ottavi, dove lo attende l'olandese Botic Van De Zandshulp. Clamoroso il risultato dell'altra partita giocata. Nick Kyrgios vince su Stefanos Tsitsipas, dopo una battaglia di 3h17? per 6-7 (2-7), 6-4, 6-3, 7-6 (9-7). Affronterà il ventenne statunitense Brandon ...

Eurosport_IT : NIENTE DA FARE PER LORENZO ?? Troppo Nadal per l'azzurro che non riesce ad arginare l'impeto del maiorchino sempre… - gippu1 : Jannik #Sinner raggiunge gli ottavi di #Wimbledon dopo aver già raggiunto quelli di Australian Open, Roland Garros… - SkySport : ?? Non è mancato un momento di tensione nel corso del match tra #Nadal e #Sonego ?? Lo spagnolo ha protestato per le… - loriwastaken : RT @VincePastore: #Nadal che chiede a #Sonego di urlare di meno è oggettivamente stucchevole. #Wimbledon - newsbigone : @Claudio82264766 Che sia un comportamento non da campione quale è #Nadal ci sta ma definirlo trucchetto per vincere… -