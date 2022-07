Ucraina: Papa, 'no a mondo diviso tra potenze in conflitto' (Di domenica 3 luglio 2022) "La crisi Ucraina avrebbe dovuto essere, ma se lo si vuole può ancora diventare, una sfida per statisti saggi capaci di costruire nel dialogo un mondo migliore per le nuove generazioni". Lo ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) "La crisiavrebbe dovuto essere, ma se lo si vuole può ancora diventare, una sfida per statisti saggi capaci di costruire nel dialogo unmigliore per le nuove generazioni". Lo ha detto ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina'. In Europa il populismo portò al fascismo e nazismo.… - Avvenire_Nei : Il Papa: folle guerra, preghiamo senza stancarci per la pace - ManolitoSchutz2 : RT @vaticannews_it: Appello di #PapaFrancesco: la crisi #Ucraina può ancora diventare una sfida per statisti saggi, capaci di costruire nel… - DomenicoLeccese : #ègiustoinformare Papa Francesco ??APPELLO PER LA PACE IN UCRAINA E RICORDO DEI MISSIONARI 2 NUOVI BEATI… - fainformazione : Papa Francesco: 'La crisi ucraina avrebbe dovuto essere, ma – se lo si vuole – può ancora diventare, una sfida per… -