Super Sinner | l' azzurro batte Alcazar e vola ai quarti di Wimbledon

Nel giorno in cui il Campo Centrale di Wimbledon festeggia i suoi primi 100 anni, con una sfilata di campioni da far venire la pelle d'oca, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz regalano uno spettacolo straordinario dimostrando di avere tutte le carte in regola per entrare un giorno in quel ristretto club di fenomeni. Alla fine l'ha spuntata un grandissimo Sinner con un'incredibile vittoria in quattro set al sesto match point, dopo averne sprecati due nel tiebreak del terzo. Un Sinner che ha dimostrato però di poter giocare alla pari con il fenomenale spagnolo, erede designato di Nadal e non solo, e che alla fine è riuscito a prevalere grazie ad una varietà di gioco Superiore. Nel prossimo turno Sinner è atteso quasi certamente dal confronto contro il n.1 del seeding Novak Djokovic, ...

