Sonego ripreso da Nadal: 'Urla meno'. Poi le scuse (Di domenica 3 luglio 2022) Momento di tensione a rete nel match tra Sonego e Nadal: lo spagnolo ha richiamato a rete l'azzurro chiedendogli se potesse Urlare meno dopo ogni colpo. Il torinese si è innervosito e ha perso il ... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022) Momento di tensione a rete nel match tra: lo spagnolo ha richiamato a rete l'azzurro chiedendogli se potesseredopo ogni colpo. Il torinese si è innervosito e ha perso il ...

