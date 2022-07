Pallanuoto, Italia argento. Spagna campione del mondo ai rigori - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di domenica 3 luglio 2022) Pallanuoto, la finale Italia - Spagna Budapest, 3 luglio 2022 - Finale amaro (ai rigori) per il Settebello ai Mondiali di Budapest . Alla settima finale nella storia dei Mondiali gli azzurri della ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 luglio 2022), la finaleBudapest, 3 luglio 2022 - Finale amaro (ai) per il Settebello ai Mondiali di Budapest . Alla settima finale nella storia dei Mondiali gli azzurri della ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sfuma all'ultimo rigore il sogno dell'Italia di vincere l'oro ai campionati mondiali di pallanuoto di Budapest. In… - fanpage : Forza ragazzi! #Settebello ???? - Eurosport_IT : SIAMO IN FINALE! ?????? In una gara combattuta fino alla fine il Settebello supera 11-10 la Grecia in semifinale: ora… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Pallanuoto: Italia ko ai rigori, Spagna campione del mondo - SportRepubblica : Pallanuoto, Italia sconfitta in finale ai Mondiali: la Spagna vince ai rigori -