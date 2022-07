“Non ti dimenticheremo mai”. Si è spento un grande italiano, i suoi prodotti presenti in ogni casa (Di domenica 3 luglio 2022) E’ morto a 91 anni Aldo Balocco, presidente onorario della Balocco, storica azienda dolciaria “da lui portata ad essere una delle realtà industriali più conosciute, moderne e solide del Paese”. Ad annunciarlo è il gruppo in una nota. Aldo Balocco è nato a Fossano (Cuneo) nel 1930 è rimasto orfano della madre dopo appena una settimana di vita. Per questo motivo viene cresciuto dalle sorelle della mamma, Lucia Cussino. A nove anni, torna a Fossano a casa del padre, Francesco Antonio Balocco, proprio sopra la pasticceria da lui fondata nel 1927, che affaccia sulla Piazza del Castello degli Acaja. Le sue nuove mamme diventano le commesse della pasticceria. Aldo Balocco è morto a 91 anni: “Ricordato da tutti per le sue doti di onestà, umanità, altruismo e straordinario senso del dovere” Negli anni Aldo è riuscito a disporre per l’omonima azienda di oltre ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 luglio 2022) E’ morto a 91 anni Aldo Balocco, presidente onorario della Balocco, storica azienda dolciaria “da lui portata ad essere una delle realtà industriali più conosciute, moderne e solide del Paese”. Ad annunciarlo è il gruppo in una nota. Aldo Balocco è nato a Fossano (Cuneo) nel 1930 è rimasto orfano della madre dopo appena una settimana di vita. Per questo motivo viene cresciuto dalle sorelle della mamma, Lucia Cussino. A nove anni, torna a Fossano adel padre, Francesco Antonio Balocco, proprio sopra la pasticceria da lui fondata nel 1927, che affaccia sulla Piazza del Castello degli Acaja. Le sue nuove mamme diventano le commesse della pasticceria. Aldo Balocco è morto a 91 anni: “Ricordato da tutti per le sue doti di onestà, umanità, altruismo e straordinario senso del dovere” Negli anni Aldo è riuscito a disporre per l’omonima azienda di oltre ...

