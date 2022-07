Napoli, Il Mattino: “È fatta per Ostigard” (Di domenica 3 luglio 2022) Nell’edizione odierna de il Mattino si considera fatta la trattativa che porterà Leo Ostigard al Napoli dal Brighton. L’ex difensore del Genoa che ha dimostrato ottima sicurezza difensiva, un bel colpo di testa è entrato nei radar di Giuntoli già a fine stagione e finalmente la trattativa, dopo vari problemi legate alle cifre, sembra avviarsi per le battute finali. Spalletti troverà così il quarto difensore dopo la partenza di Tuanzebe mentre Casale, altro obbiettivo per la difesa del Napoli, andrà alla Lazio. seriea24.it. Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022) Nell’edizione odierna de ilsi considerala trattativa che porterà Leoaldal Brighton. L’ex difensore del Genoa che ha dimostrato ottima sicurezza difensiva, un bel colpo di testa è entrato nei radar di Giuntoli già a fine stagione e finalmente la trattativa, dopo vari problemi legate alle cifre, sembra avviarsi per le battute finali. Spalletti troverà così il quarto difensore dopo la partenza di Tuanzebe mentre Casale, altro obbiettivo per la difesa del, andrà alla Lazio. seriea24.it.

