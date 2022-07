Michele e Lara, travolti e uccisi da un furgone in sorpasso: tragedia in vacanza in Croazia (Di domenica 3 luglio 2022) Si trovavano in Croazia, nell’Istria centrale, ma la loro vacanza si è trasformata in un dramma. Michele Polesello, 46enne di Oderzo, e Lara Bisson, 39 anni di Noventa Vicentina, sono morti dopo essere stati travolti da un furgone in sorpasso, mentre viaggiavano per le strade della Croazia a bordo di una moto. Lui è morto sul colpo, lei dopo un giorno di agonia non ce l’ha fatta. L’incidente, spiega Il Gazzettino, è avvenuto venerdì intorno alle 13.25 vicino Beram. I due italiani viaggiavano su una moto Bmw che è stata centrata da un furgone Iveco che viaggiava in direzione opposta sulla statale: al volante c’era un 58enne croato, che all’altezza della curva si era messo a superare una fila di veicoli, nonostante il divieto di ... Leggi su blog.libero (Di domenica 3 luglio 2022) Si trovavano in, nell’Istria centrale, ma la lorosi è trasformata in un dramma.Polesello, 46enne di Oderzo, eBisson, 39 anni di Noventa Vicentina, sono morti dopo essere statida unin, mentre viaggiavano per le strade dellaa bordo di una moto. Lui è morto sul colpo, lei dopo un giorno di agonia non ce l’ha fatta. L’incidente, spiega Il Gazzettino, è avvenuto venerdì intorno alle 13.25 vicino Beram. I due italiani viaggiavano su una moto Bmw che è stata centrata da unIveco che viaggiava in direzione opposta sulla statale: al volante c’era un 58enne croato, che all’altezza della curva si era messo a superare una fila di veicoli, nonostante il divieto di ...

