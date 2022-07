Marmolada, la Procura di Trento apre un fascicolo per disastro (Di domenica 3 luglio 2022) commenta La Procura di Trento ha aperto un fascicolo sul crollo del seracco in cima alla Marmolada, che ha causato la morte di almeno sei alpinisti e il ferimento di altri nove, due dei quali in gravi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 luglio 2022) commenta Ladiha aperto unsul crollo del seracco in cima alla, che ha causato la morte di almeno sei alpinisti e il ferimento di altri nove, due dei quali in gravi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo il distacco dalla Marmolada di una torre di ghiaccio e detriti che ha travolto una quindicina di persone,chi e… - RaiNews : Marmolada, almeno 6 le vittime, ancora non chiaro il numero dei dispersi. Draghi esprime il suo cordoglio per le vi… - Virus1979C : Marmolada, si stacca ampio seracco di ghiaccio: 6 morti, 9 feriti e 15 al momento i dispersi. Un testimone: un boat… - mariopaps : Valanga Marmolada, la procura di Trento ha aperto un fascicolo sul crollo: disastro colposo è il reato ipotizzato,… - acsoave : RT @RaiNews: Marmolada, almeno 6 le vittime, ancora non chiaro il numero dei dispersi. Draghi esprime il suo cordoglio per le vittime e rin… -