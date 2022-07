Mario Draghi, crisi di governo impossibile? Contrordine: occhio a questa data (Di domenica 3 luglio 2022) L'appuntamento è a lunedì pomeriggio. Ma l'attesa è più simbolica che politica. Perché sia dalle parti di Giuseppe Conte, sia da quelle di Mario Draghi, sanno che non succederà nulla di clamoroso. Non può succedere perché ogni via d'uscita, al momento, è sbarrata. Ci sarà l'atteso chiarimento sulle indiscrezioni riferite dal sociologo Domenico De Masi, a proposito di telefonate del premier a Grillo, in cui il primo avrebbe suggerito al secondo di far fuori Conte. Rivelazioni smentite sia da Beppe Grillo, sia da Draghi. Ma oltre a questo è molto difficile, se non escluso, che si consumi una rottura. Le parole pronunciate giovedì dal premier (non esiste un altro governo dopo questo, se il M5S passa all'appoggio esterno si vota), il cordone sanitario creato dal Quirinale e dal Pd attorno a questo esecutivo, ribadendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) L'appuntamento è a lunedì pomeriggio. Ma l'attesa è più simbolica che politica. Perché sia dalle parti di Giuseppe Conte, sia da quelle di, sanno che non succederà nulla di clamoroso. Non può succedere perché ogni via d'uscita, al momento, è sbarrata. Ci sarà l'atteso chiarimento sulle indiscrezioni riferite dal sociologo Domenico De Masi, a proposito di telefonate del premier a Grillo, in cui il primo avrebbe suggerito al secondo di far fuori Conte. Rivelazioni smentite sia da Beppe Grillo, sia da. Ma oltre a questo è molto difficile, se non escluso, che si consumi una rottura. Le parole pronunciate giovedì dal premier (non esiste un altrodopo questo, se il M5S passa all'appoggio esterno si vota), il cordone sanitario creato dal Quirinale e dal Pd attorno a questo esecutivo, ribadendo ...

