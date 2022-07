Juventus: due possibilità per Kean (Di domenica 3 luglio 2022) Moise Kean è nella lista dei cedibili della Juventus e come riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante è cercato sia dal... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Moiseè nella lista dei cedibili dellae come riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante è cercato sia dal...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Ad oggi, #DeLigt non ha richiesto esplicitamente di lasciare la #Juventus. È un giocatore apprezzato: la clausola d… - JuventusFCYouth : Qui sotto, invece, le prime sensazioni dei due nuovi allenatori ?? ?? Brambilla ? - sportli26181512 : Juventus: due possibilità per Kean: Moise Kean è nella lista dei cedibili della Juventus e come riporta il Corriere… - eia58 : RT @Pistogolblasta2: Due sole cose sono certe nello sport: -rigore per la #Juventus -#Binotto che rovina la gara di #Leclerc #SilverstoneG… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Dybala in Premier? Due big si muovono per l’ex Juve. L’indiscrezione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea ht… -