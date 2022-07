Il Texas torna al ' 25 - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

SkyTG24 : Aborto, il Texas torna indietro di 100 anni: chi lo pratica rischia il carcere - annaritab72 : Nel Texas si torna al 1925 contro l’#aborto. Difendere sempre sempre sempre anche i diritti che sembravano acquisiti #donne #femminismo - infoitinterno : Il Texas torna nel 1925: stop all’aborto - Billa42_ : Il Texas torna nel 1925: stop all'aborto - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: In Texas torna in vigore la legge che vieta l'aborto: chi lo pratica viene punito col carcere.Lo ha annunciato il proc… -

Ieri ilha autorizzato addirittura l'entrata in vigore di una legge del 1925 che vieta l'aborto e punisce chi lo pratica con la carcerazione. A questo punto, donne, è proprio il caso di dirlo: ...Nello Stato americano delin vigore una legge del 1925 che vieta l'aborto e punisce con il carcere chi lo pratica. Si tratta di una delle prime, dirette conseguenze della decisione della Corte Suprema degli Stati ...(Alto Adige) In Texas torna la legge del 1925: carcere per chi abortisce «I nostri provvedimenti statale pre-Roe che vietano l’aborto in Texas sono buone leggi al 100%. La corte suprema del Texas ha ...Il Texas torna nel 1925 dopo che la Corte Suprema ha autorizzato l’entrata in vigore una legge di quell’anno che vieta l’aborto.