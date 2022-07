Guida alle app per la sicurezza femminile

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 luglio 2022) Laè un tema molto importante, e proprio per questo anche la tecnologia ha dovuto “adeguarsi” introducendo una serie di strumenti, tra cui delle applicazioni, che possono aiutare le donne a sentirsi più sicure. Come spesso raccontiamo, la tecnologia non può sostituire una cultura diffusa di rispetto, inclusione e parità, ma poichéidee utopiche bisogna sempre affiancare un’analisi della realtà, in attesa che i notiziari smettano di raccontare casi di violenza di genere, andiamo insieme alla ricerca di strumenti che possono aiutare nell’ambito della protezione personale. Il problema Quotidianamente la cronaca riporta tragici fatti di violenza contro il genere: secondo i dati Istat del 2020, le chiamate al numero di emergenza, causa aggressioni verbali e fisiche, sono incrementate ...