F1: Leclerc, io deluso ma oggi è la vittoria di Sainz (Di domenica 3 luglio 2022) "Se si poteva fare diversamente in occasione della Safety Car? Non lo so. Ovviamente è ancora una gara dove il risultato finale non c'è. Io ho fatto di tutto, credo si sia visto anche nella difesa ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) "Se si poteva fare diversamente in occasione della Safety Car? Non lo so. Ovviamente è ancora una gara dove il risultato finale non c'è. Io ho fatto di tutto, credo si sia visto anche nella difesa ...

Pubblicità

sportface2016 : +++#F1 #SilverstoneGP, #Leclerc deluso: '#Ferrari non ha preso la decisione giusta con me, il pilota in testa alla… - glooit : F1: Leclerc, io deluso ma oggi è la vittoria di Sainz leggi su Gloo - enzocarotenuto1 : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Sono sempre stato un vostro tifoso ma oggi mi avete deluso, non so… - motardknight : @SkySportsF1 #SkyMotori #F1 #Formula1 #BritishGP Secondo voi quante altre gare strategicamente sbagliate da parte… - infoitsport : GP Gran Bretagna, Sainz: 'Vincere qui con la Ferrari è speciale'. Leclerc: 'Deluso, scelte sbagliate' - Sportmedias… -