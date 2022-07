F1, la Ferrari di Sainz trionfa a Silverstone: per lo spagnolo è la prima vittoria in carriera (Di domenica 3 luglio 2022) Carlos Sainz, pilota della Ferrari, ha vinto il gran premio di Gran Bretagna, la decima prova del campionato mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di Silverstone. Secondo posto per Sergio Perez (Red Bull), terzo Lewis Hamilton (Mercedes). Per lo spagnolo della Ferrari si tratta della prima vittoria in carriera. Al quarto posto si è posizionata l’altra Ferrari di Charles Leclerc. «È un giorno molto speciale per me perché la prima vittoria in carriera ha questo sapore. È stato un GP durissimo», ha detto Sainz. «All’inizio ho molto sofferto la pressione che mi ha messo Verstappen – dice – ma poi con la strategia sono riuscito a fare mia questa gara. ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) Carlos, pilota della, ha vinto il gran premio di Gran Bretagna, la decima prova del campionato mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di. Secondo posto per Sergio Perez (Red Bull), terzo Lewis Hamilton (Mercedes). Per lodellasi tratta dellain. Al quarto posto si è posizionata l’altradi Charles Leclerc. «È un giorno molto speciale per me perché lainha questo sapore. È stato un GP durissimo», ha detto. «All’inizio ho molto sofferto la pressione che mi ha messo Verstappen – dice – ma poi con la strategia sono riuscito a fare mia questa gara. ...

