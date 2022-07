Colpi pistola contro auto a Poggioreale, le vetture sono di due incensurati (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Appartengono a due incensurati le due auto contro le quali sono stati esplosi Colpi d’arma da fuoco nella serata di ieri in viale Margherita, a Napoli. Nessuno è rimasto ferito. I Carabinieri della compagnia Poggioreale e quelli della sezione Investigazioni scientifiche hanno trovato sull’asfalto un bossolo 9×19, due bossoli 9×21, sei bossoli 6×35 e due frammenti di ogiva. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Appartengono a duele duele qualistati esplosid’arma da fuoco nella serata di ieri in viale Margherita, a Napoli. Nessuno è rimasto ferito. I Carabinieri della compagniae quelli della sezione Investigazioni scientifiche hanno trovato sull’asfalto un bossolo 9×19, due bossoli 9×21, sei bossoli 6×35 e due frammenti di ogiva. Indaginiin corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

