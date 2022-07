Caldo mortale | viene giù la Marmolada | il video della tragedia | immagini forti

Pubblicità

Libero_official : Tragedia sulla Marmolada, almeno 5 morti a causa del crollo del seracco di ghiaccio: ieri in cima era stato registr… - Svt_Mnt : RT @vaux_hall: Caldo mortale, guerra, covid fuori controllo, biglietti rincarati del 90% eppure state prendendo d'assalto gli aeroporti: la… - robertobooh : RT @vaux_hall: Caldo mortale, guerra, covid fuori controllo, biglietti rincarati del 90% eppure state prendendo d'assalto gli aeroporti: la… - sar_zita86 : RT @vaux_hall: Caldo mortale, guerra, covid fuori controllo, biglietti rincarati del 90% eppure state prendendo d'assalto gli aeroporti: la… - lucantoniolucas : RT @vaux_hall: Caldo mortale, guerra, covid fuori controllo, biglietti rincarati del 90% eppure state prendendo d'assalto gli aeroporti: la… -

Liberoquotidiano.it

Stremati per il, i migranti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Tra questi ci sono ... puntato il dito contro il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la cui ' politica' è ...I 10 CONSIGLI PER PROTEGGERE GLI ANIMALI DAL1. Mai lasciare un animale da solo in auto: la ... Anche un'auto parcheggiata all'ombra può essere una trappola. 2. Se vedete un animale chiuso ... Marmolada, caldo mortale: il video del crollo, finisce in tragedia Le altissime temperature sono un pericolo tipicamente estivo, ma il cambiamento climatico le rende più pericolose, spaventose e imprevedibili ...La segretaria territoriale del sindacato Susanna De Marco plaude all'azione del neo commissario Filippelli ma chiede di valutare l’eredità della vecchia gestione affinché non si riveli una palla al pi ...