Buche a Roma, Gualtieri ha 180 giorni di tempo per sistemarle. La minaccia di un'altra class action (Di domenica 3 luglio 2022) Il Comune di Roma ha sei mesi di tempo per eliminare le Buche dalle strade, mettere in sicurezza dossi e incroci pericolosi, evitando così decine di incidenti stradali, alcuni dei quali mortali. Inoltre il sindaco dovrà provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche. Lo ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo il ricorso presentato dal Codacons contro Roma Capitale. Dopo la sentenza del Tar Lazio che ha accolto la class action del Codacons sulle Buche stradali, l'associazione dei consumatori, assieme all'ex Ministro Antonio Guidi, ha inviato oggi una lettera al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in cui si chiede di dare seguito alle decisioni del tribunale collaborando con i cittadini.

