A Roma il centro diventerà a pagamento. La Ztl non gli bastava più (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug – La Ztl (zona a traffico limitato) di Roma sarà presto sostituita, o sarebbe meglio dire ampliata, da una maglia più stringente – ma soprattutto più cara – di controlli e pedaggi all'interno della città stessa. In poche parole il centro di Roma diventerà letteralmente "a pagamento". La Ztl non bastava Ingressi in centro per le auto limitati e a pagamento a partire dall'apertura della Porta santa del Giubileo 2025. Controlli stringenti sui veicoli più inquinanti, per i quali da novembre non sarà più possibile accedere alla zona verde. Le novità per Roma Capitale le ha descritte l'assessore Eugenio Patanè durante Roma Riparte, gli stati generali della mobilità all'Auditorium Parco ...

