Vanessa Incontrada, il body shaming è il duro colpo nella sua vita:” Non ha più senso…” (Di sabato 2 luglio 2022) Vanessa Incontrada stende un velo pietoso sulla situazione che l’ha riguardata da vicino. Un profondo disagio che l’ha perseguitata. Una vera miss sorriso, un’icona di simpatia travolgente. Vanessa Incontrada è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 2 luglio 2022)stende un velo pietoso sulla situazione che l’ha riguardata da vicino. Un profondo disagio che l’ha perseguitata. Una vera miss sorriso, un’icona di simpatia travolgente.è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

salvoleidee : @GiusCandela Il migliore resta l'award di fine estate di Carlo Conti e Vanessa Incontrada almeno sa di riepilogo d'… - AnnaRomanelli65 : @Moonlightshad1 Peccato. Come attore sta diventando bravino e sembrava una persona per bene. Lo ha fatto pure Vanes… - Giorgia90756910 : @Valenti40905251 @DilettaLeotta Quoto al 100 per 1000…nessuna differenza con il body shaming fatto su Vanessa Incon… - cristinarogledi : AMA mangiare e lo dice. Sa che la perfezione non esiste e lo urla. Ha imparato che le critiche dolorose vanno ignor… - LediSperanza : RT @cyfanpage_ita: Il prodotto di punta lanciato da Mediaset per la fiction di Canale 5 è Viola come il mare, slittato dalla scorsa alla pr… -