Uomini e Donne, ex tronista spiazza: “Ora vi spiego davvero come funziona il programma” (Di sabato 2 luglio 2022) In queste ore, un’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio svelando dei retroscena inediti sulla trasmissione. La protagonista ha colto la palla al balzo a seguito di alcune accuse pervenute da un suo ex corteggiatore, nonché scelta. La persona in questione è Samantha Caurcio. Quest’ultima ha registrato dei contenuti su L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 2 luglio 2022) In queste ore, un’exdiha deciso di rompere il silenzio svelando dei retroscena inediti sulla trasmissione. La protagonista ha colto la palla al balzo a seguito di alcune accuse pervenute da un suo ex corteggiatore, nonché scelta. La persona in questione è Samantha Caurcio. Quest’ultima ha registrato dei contenuti su L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

berlusconi : Ho telefonato a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, per informarmi sugli sviluppi della tragedia della M… - berlusconi : Seguo con preoccupazione e sgomento gli sviluppi della tragedia della Marmolada. Un pensiero va a coloro che, in un… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - manueliiina : RT @goddesss_01: Ma poi fatevi due domande se agli uomini nessuno dice un cazzo se non si depilano e alle donne si, ci potete pure arrivare… - Massimo85426130 : RT @ladyonorato: SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% sono don… -