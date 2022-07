Ultime Notizie – Emanuele Filiberto | “I miei primi 50 anni | dall’esilio alla libertà”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 luglio 2022) Ha appena compiuto 50lo scorso 22 giugnodi Savoia, discendente e unico erede dei re d’Italia. Un compleanno importante per il principe di Venezia per ripercorrere la storia della sua famiglia, ma anche del nostro Paese, sempre rispettoso del passato, ma con uno sguardo, curioso, verso il futuro. In una intervista esclusiva al settimanale francese ‘Point de vue’, ha confessato, sorridendo di “non sentire il peso dell’età che avanza. Bisogna sempre avere il desiderio, la forza, la volontà di continuare a tracciare e progettare percorsi di vita”. Molte cose sono accadute in questi 50– ha aggiunto – Un’esistenza divisa in 2, la mia, tra l’esilio e la. Iricordi dell’Italia? Quando eravamo ancora in esilio in Svizzera. Molti monarchici ...