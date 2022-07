Pubblicità

Ansa_ER : Travolto da un muletto a Forlì, muore operaio. La vittima 50enne stava spostando merci in piazzale supermercato… - DomenicoLeccese : MUORE OPERAIO TRAVOLTO DA UN MULETTO in Forlì #ZeroMortiSulLavoro #sapevatelo2022 -

Agenzia ANSA

Incidente mortale sul lavoro a Forlì. A perdere la vita un operaio di 50 anni, Cristian Pasini. L'uomo, poco dopo le 6, era impegnato con una spostare merci nel piazzale di un supermercato in centro città. Per cause ancora da chiarire il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Al personale sanitario intervenuto le sue condizioni sono ...... nell'atto di scaricare unda un camion presso un capannone della zona industriale di Gualdo Tadino, fudal mezzo rimanendo ucciso. A carico del 65enne gualdese, difeso dall'avvocato ... Travolto da un muletto a Forlì, muore operaio - Cronaca Incidente mortale sul lavoro a Forlì. A perdere la vita un operaio di 50 anni, Cristian Pasini. L'uomo, poco dopo le 6, era impegnato con un muletto a spostare merci nel piazzale di un supermercato in ...Dramma sul posto di lavoro. Un 54enne di Bertirono, Christian Pasini, ha perso la vita ieri intorno alle 6, dopo essere stato travolto dal carico che ...