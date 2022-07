Tananai: «Ero obeso e alle medie mi chiamavano ciccione. Nulla rispetto ai tweet di Sanremo» (Di sabato 2 luglio 2022) Il Corriere della Sera intervista Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai. Quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo arrivando ultimo, ma ora sta scalando le classifiche. Si parte dal nome d’arte: Tananai è una parola che si usa al nord e che significa «gran confusione e schiamazzo di gente che ciarla e grida». Viene spesso usata per indicare dei bambini vivaci. «Mi chiamava così, non ero uno tranquillo». Si racconta: «Nato a Milano l’8 maggio 1995 e cresciuto a Cologno Monzese. Fino a che non ho avuto il motorino, la metropoli sembrava distante. Vita di periferia tranquilla, senza problemi. Al massimo qualche “ciccione” e qualche spintone quando ero un ragazzino obeso. Non direi bullismo, Nulla rispetto ai tweet di Sanremo. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Il Corriere della Sera intervista Alberto Cotta Ramusino, in arte. Quest’anno ha partecipato al Festival diarrivando ultimo, ma ora sta scalando le classifiche. Si parte dal nome d’arte:è una parola che si usa al nord e che significa «gran confusione e schiamazzo di gente che ciarla e grida». Viene spesso usata per indicare dei bambini vivaci. «Mi chiamava così, non ero uno tranquillo». Si racconta: «Nato a Milano l’8 maggio 1995 e cresciuto a Cologno Monzese. Fino a che non ho avuto il motorino, la metropoli sembrava distante. Vita di periferia tranquilla, senza problemi. Al massimo qualche “” e qualche spintone quando ero un ragazzino. Non direi bullismo,aidi. ...

