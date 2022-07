Serie A: Lukaku, Mkhitaryan… e Dybala? La grande squadra dell’Inter con poca spesa (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 16:04:45 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: L’Inter va veloce al ‘mercato’. “Il nostro obiettivo è consegnare la squadra a Simone Inzaghi a fine giugno. Ovviamente, essere sempre sostenibili”, ha confessato l’ad Beppe Marotta dopo una stagione ‘agrodolce’ in nerazzurro. Nel primo corso postConte, post Lukaku, postAchraf… La squadra di Simone Inzaghi ha alzato Coppa e Supercoppa, ma è stato il secondo in una Serie A che il Milan ha affrontato l’ultima giornata. Non hanno potuto riconvalidare lo ‘Scudetto’ ottenuto nel 2021 e nel 2023 hanno già ottenuto diversi tasselli che gli mancavano. E per poco costo. Il mercato è sempre molto difficile, ma noi siamo ambiziosi. Dobbiamo essere responsabili e garantire la sostenibilità del club. Sono sicuro che costruiremo ... Leggi su justcalcio (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 16:04:45 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: L’Inter va veloce al ‘mercato’. “Il nostro obiettivo è consegnare laa Simone Inzaghi a fine giugno. Ovviamente, essere sempre sostenibili”, ha confessato l’ad Beppe Marotta dopo una stagione ‘agrodolce’ in nerazzurro. Nel primo corso postConte, post, postAchraf… Ladi Simone Inzaghi ha alzato Coppa e Supercoppa, ma è stato il secondo in unaA che il Milan ha affrontato l’ultima giornata. Non hanno potuto riconvalidare lo ‘Scudetto’ ottenuto nel 2021 e nel 2023 hanno già ottenuto diversi tasselli che gli mancavano. E per poco costo. Il mercato è sempre molto difficile, ma noi siamo ambiziosi. Dobbiamo essere responsabili e garantire la sostenibilità del club. Sono sicuro che costruiremo ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : Inter, ag. Lukaku: 'Non è vero che si è tagliato l'ingaggio. Sarà il più pagato della Serie A' - irbetti : RT @Juventus_a_vita: Quindi ricapitolando, Lukaku è il giocatore più pagato della serie A.....e per un mese ci hanno appioppato la favolett… - GPeppe34N : RT @1897_frank: Insomma @SkySport per settimane #lukaku ha tagliato di tanto lo stipendio, poi arriva l'avvocato è dice sarà il giocatore… - toobigtofail01 : @AnStorti @Inter_Scout A me risulta che l’offerta dell’Inter sia di 5.5+1 di bonus. Però ovviamente bisogna inventa… - LucchettiFranco : @OnceDeGala10 @lauraboero11 @Francoebbasta @GuarroPas Infatti, nella vita reale, in Serie A, in due anni Lukaku ha… -