Salernitana, De Sanctis: «Ederson ha deciso di restare» (Di sabato 2 luglio 2022) Le parole del ds della Salernitana De Sanctis: «Ederson ha deciso di restare alla Salernitana. Bonazzoli, sto pensando di riportarlo» Morgan De Sanctis si è presentato ai media come nuovo ds della Salernitana dopo l’addio repentino di Sabatini. Di seguito alcune sue dichiarazioni. «Non si sono realizzate le condizioni soddisfacenti per il calciatore nei confronti dell’Atalanta. L’operazione è momentaneamente bloccata. Ederson ha deciso di restare alla Salernitana, questa cosa mi fa enormemente piacere. Ma potremmo muoverci lo stesso su Lovato» «Puntiamo tutti a rafforzare la rosa, fino a ieri ho potuto fare dei sondaggi a titolo personale perché solo da ieri sono il ds della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Le parole del ds dellaDe: «hadialla. Bonazzoli, sto pensando di riportarlo» Morgan Desi è presentato ai media come nuovo ds delladopo l’addio repentino di Sabatini. Di seguito alcune sue dichiarazioni. «Non si sono realizzate le condizioni soddisfacenti per il calciatore nei confronti dell’Atalanta. L’operazione è momentaneamente bloccata.hadialla, questa cosa mi fa enormemente piacere. Ma potremmo muoverci lo stesso su Lovato» «Puntiamo tutti a rafforzare la rosa, fino a ieri ho potuto fare dei sondaggi a titolo personale perché solo da ieri sono il ds della ...

Pubblicità

DiMarzio : #Salernitana, De Sanctis si porta il suo braccio destro: arriva Lo Schiavo dalla @OfficialASRoma - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Blitz di De Sanctis a Londra: si prova a chiudere per #BreretonDiaz - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Le parole di #DeSanctis, direttore sportivo della @OfficialUSS1919, in conferenza stampa - TuttoSalerno : Salernitana: De Sanctis day, tra estate e mercato - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Le parole di #DeSanctis, direttore sportivo della @OfficialUSS1919, in conferenza stampa -