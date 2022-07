Pride month | 10 momenti in cui la moda ha supportato la comunità LGBTQ+

Pubblicità

kingxnikolai : 1 giugno 2022 || pride month - jeseemilioo : RT @Uberbored_80: Prima di leggere la polemica sulle aziende che smontano le iniziative rainbow a fine Pride Month vorrei ricordarvi che 20… - hyakkibou : Finito il pride month quindi layout nero in onore a luglio e al mese di merd che è - sweatxgia : appena resa conto che il pride month è finito quindi dovrei togliere la bandiera dall’icon, ma purtroppo a me piace quindi la tengo - Linus2k : RT @Uberbored_80: Prima di leggere la polemica sulle aziende che smontano le iniziative rainbow a fine Pride Month vorrei ricordarvi che 20… -

Ascolta questo articolo Nell'ultimo giorno del, il mese nel quale si celebra a livello mondiale l'orgoglio LGBT+, un volto noto della televisione italiana ha fatto outing , postando online una immagine con il suo partner. Si tratta ...Scegliendo per il lieto evento il, nonché il giorno concomitante con ildi Milano , al quale hanno partecipato entrambe nelle scorse edizioni, probabilmente le due donne non si ...If we really believe our kids can be whoever they want, if we really just want them to be happy and healthy, why aren’t all of us supportive of what makes them uniqueIt began as a special event for Pride month in 2021 and returned in March. The event, held on the last Friday and Sunday of every month, is open to all ages and features food and drinks ...