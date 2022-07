Più elogi che voti: ecco quanto vale il partitino di Di Maio (Di sabato 2 luglio 2022) Per ora sono più gli elogi, che la buona stampa draghiana non ha fatto mancare a Luigi Di Maio, che i voti alle urne. Urne virtuali, s’intende, visto che di andare alle elezioni per ora non se ne parla. Almeno fino a lunedì, quando è previsto un incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte dopo le liti e le incomprensioni di questi giorni. Il leader (?) del M5S non esclude di strappare e mettersi all’opposizione. Eventualità che, Draghi e Mattarella dixit, farebbe chiudere la partita del governo e della legislatura. Il problema, e qui torniamo a Di Maio, che quasi nessuno è intenzionato ad andare al voto. Non i parlamentari, che ancora attendono settembre per motivi diciamo pensionistici. Non i partiti, che – a parte forse Fratelli d’Italia e Pd – non nuotano in ottime acque. In fondo la tornata delle amministrative lo ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 2 luglio 2022) Per ora sono più gli, che la buona stampa draghiana non ha fatto mancare a Luigi Di, che ialle urne. Urne virtuali, s’intende, visto che di andare alle elezioni per ora non se ne parla. Almeno fino a lunedì, quando è previsto un incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte dopo le liti e le incomprensioni di questi giorni. Il leader (?) del M5S non esclude di strappare e mettersi all’opposizione. Eventualità che, Draghi e Mattarella dixit, farebbe chiudere la partita del governo e della legislatura. Il problema, e qui torniamo a Di, che quasi nessuno è intenzionato ad andare al voto. Non i parlamentari, che ancora attendono settembre per motivi diciamo pensionistici. Non i partiti, che – a parte forse Fratelli d’Italia e Pd – non nuotano in ottime acque. In fondo la tornata delle amministrative lo ...

