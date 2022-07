Obbligo di bancomat, nascono i No-pos | Chi sono e cosa vogliono? (Di sabato 2 luglio 2022) Ormai tutti gli esercizi commerciali devono adeguarsi all’utilizzo del Pos, ovvero il sistema elettronico che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito o prepagate. Il decreto legge 36 entrato in vigore un paio di mesi fa ha introdotto la novità dell’Obbligo dei Pos a partire dal 30 giugno, con tanto di sanzioni per chi non si mette in regola. Da due giorni, infatti, chi viene beccato senza il Pos dovrà pagare una multa di 30 euro più il 4% della transazione negata. Ma chi deve sottostare a questa novità? Il Pos obbligatorio riguarda non solo i negozianti, ma anche gli avvocati, i notai, i medici e più in generale tutti i professionisti. Il governo ha voluto spingere molto su questo aspetto per cercare di limitare il più possibile l’evasione fiscale, una problematiche che da troppo tempo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 2 luglio 2022) Ormai tutti gli esercizi commerciali devono adeguarsi all’utilizzo del Pos, ovvero il sistema elettronico che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito o prepagate. Il decreto legge 36 entrato in vigore un paio di mesi fa ha introdotto la novità dell’dei Pos a partire dal 30 giugno, con tanto di sanzioni per chi non si mette in regola. Da due giorni, infatti, chi viene beccato senza il Pos dovrà pagare una multa di 30 euro più il 4% della transazione negata. Ma chi deve sottostare a questa novità? Il Pos obbligatorio riguarda non solo i negozianti, ma anche gli avvocati, i notai, i medici e più in generale tutti i professionisti. Il governo ha voluto spingere molto su questo aspetto per cercare di limitare il più possibile l’evasione fiscale, una problematiche che da troppo tempo ...

