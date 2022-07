Monza, Galliani a colloquio con gli agenti di Icardi e Dybala: la situazione (Di sabato 2 luglio 2022) – proprio per questo – più stuzzicano uno come Adriano Galliani. Impegnato a costruire un Monza da Serie A, l’ad del club brianzolo ha iniziato a sognare in grande e sul suo taccuino è finito... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 2 luglio 2022) – proprio per questo – più stuzzicano uno come Adriano. Impegnato a costruire unda Serie A, l’ad del club brianzolo ha iniziato a sognare in grande e sul suo taccuino è finito...

Pubblicità

DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - capuanogio : ?? #Icardi vuole tornare in Italia e il #Monza ci pensa. #Galliani in contatto con il nuovo direttore sportivo del… - lbertozzi : Berlusconi e Galliani agitando a sexta e sonhando com Icardi e Dybala no Monza - fcin1908it : CorSera / Monza-Icardi, il piano di Galliani: la formula. Per Wanda un ruolo in tv - PeppeFar84 : RT @marifcinter: Galliani ha avuto un contatto con Wanda Nara: il Monza vuole Icardi. Ma c’è di più: il sogno di Galliani e Berlusconi è fa… -