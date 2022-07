Minervino di Lecce | incidente | morto 26enne Scooter contro furgone

Leggi su noinotizie

(Di sabato 2 luglio 2022) Per cause da dettagliare locondotto daldi Vaste di è scontrato con un. Accaduto in un tratto della strada provinciale che collegadie la frazione di Cocumola. Il guidatore del motorino è. L’si è verificato nel primo pomeriggio. L'articolodi proviene da Noi Notizie..