Lukaku? "Un montato". Paolo Di Canio gela l'Inter: "Occhio, perché con Inzaghi..." (Di sabato 2 luglio 2022) Come distruggere Romelu Lukaku e Paulo Dybala con una manciata di parole. Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Di Canio si conferma commentatore senza peli sulla lingua, talmente diretto da apparire brutale. L'ex capitano della Lazio dice la sua su quanto sta accadendo al calcio italiano, a partire ovviamente dal calciomercato appena iniziato (ufficialmente) ma che tiene banco tra i tifosi già da settimane. La tendenza, anche delle big di Serie A, è cedere pezzi importanti per poi acquistare. "Juventus e Inter vedremo cosa faranno alla fine rispettivamente con De Ligt e Skriniar. L'unica eccezione è il Milan che in passato non ha investito 100 milioni su un solo giocatore ma su diversi profili da 20-25 e alla fine ha fatto qualcosa di straordinario. Oggi i rossoneri non devono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Come distruggere Romelue Paulo Dybala con una manciata di parole.vistato dal Corriere della Sera,Disi conferma commentatore senza peli sulla lingua, talmente diretto da apparire brutale. L'ex capitano della Lazio dice la sua su quanto sta accadendo al calcio italiano, a partire ovviamente dal calciomercato appena iniziato (ufficialmente) ma che tiene banco tra i tifosi già da settimane. La tendenza, anche delle big di Serie A, è cedere pezzi importanti per poi acquistare. "Juventus evedremo cosa faranno alla fine rispettivamente con De Ligt e Skriniar. L'unica eccezione è il Milan che in passato non ha investito 100 milioni su un solo giocatore ma su diversi profili da 20-25 e alla fine ha fatto qualcosa di straordinario. Oggi i rossoneri non devono ...

