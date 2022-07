LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: nuova occasione per Elisa Balsamo (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA tappa DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia Donne 2022 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della terza tappa del Giro d’Italia Donne 2022! Quest’oggi si prenderà il via da Cala Gonone e si arriverà, dopo 113.4 km, a Olbia. Si ripartirà dal trionfo di ieri di Elisa Balsamo. L’azzurra della Trek – Segafredo si è imposta in volata nella seconda tappa davanti alle olandesi Marianne Los (Team Jumbo-Visma) e Charlotte Kool (Team DSM) e ha conquistato ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDADEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALEBuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della terzadel! Quest’si prenderà il via da Cala Gonone e si arriverà, dopo 113.4 km, a Olbia. Si ripartirà dal trionfo di ieri di. L’azzurra della Trek – Segafredo si è imposta in volata nella secondadavanti alle olandesi Marianne Los (Team Jumbo-Visma) e Charlotte Kool (Team DSM) e ha conquistato ...

