Leonardo Del Vecchio | testamento | confermato assetto Delfin

(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – A seguito dell’apertura delle disposizioni testamentarie del fondatoreDel, scomparso lo scorso 27 giugno 2022, è stata comunicata al’attuale composizione dell’societario. A comunicarlo èin una nota. In particolare, si rende noto che il capitale della società risulta ripartito tra i seguenti soci, ciascuno titolare del 12,5%: Nicoletta Zampillo Del, Claudio Del, Marisa Del, Paola DelMaria Del, Luca Del, Clemente Dele Rocco Basilico. Il consiglio, informa, si riunirà a breve per recepire il nuovo...

Lo rende noto la stessa Delfin, a seguito dell'apertura delle disposizioni testamentarie diVecchio, morto lo scorso 27 giugno. In particolare, si rende noto che il capitale della ...Lo rende noto la stessa Delfin, a seguito dell'apertura delle disposizioni testamentarie diVecchio, morto lo scorso 27 giugno. Sia la moglie, Nicoletta ZampilloVecchio, che i figli,...Aperto il testamento di Leonardo Del Vecchio, il fondatore della società Luxottica. L’azienda spartita in parti uguali. In seguito della scomparsa dell’imprenditore di Luxottica Leonardo Del Vecchio ...Nel testamento Leonardo Del Vecchio non ha indicato chi dovrà prendere il suo posto di presidente di Delfin, la cassaforte della famiglia. A norma di statuto deciderà il cda se nominare un presidente ...