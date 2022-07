Ius scholae | tutti zitti sugli insulti alla deputata Fdi figlia di disabili

(Di sabato 2 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/Montaruli-1.mp4 Questa è la giornata deglichoc. Sapete quello che è successoTurci ePascale: le due si sposano e qualche cretino ha pensato di insultarle. Una cosa orribile: facciano quello che vogliono, perché insultarle? Ma la cosa incredibile è come ci siano. Tutto il mondo (dei giornali) ha infatti difeso a spada tratta le due novelle spose, ma si è dimenticato – guarda caso – di fare lo stesso per l’onorevole Montaruli. Cosa le è successo? Se non lo sapete, Montaruli è unadi due sordi e che adesso siede in parlamento. Ieri ha espresso la sua contrarietà allo ius(si può ancora esprimere un po’ di dissenso?) ed è stata ...

Pubblicità

borghi_claudio : Governo, Borghi: 'Sinistra ritiri subito Ius scholae e cannabis' - LegaSalvini : ++ IUS SCHOLAE? UNA FOLLIA! ECCO ALCUNI MOTIVI ++ - Agenzia_Ansa : I vescovi sostengono lo Ius scholae: 'Basta ideologie, l'Italia è cambiata'. Monsignor Perego risponde ai politici… - vaniacavi : RT @horusarcadia: La CEI benedice lo ius scholae.. traditori fino all'ultimo (potrei aggiungere molte cose ma.. sarebbe del tutto inu… - emilzapa : RT @DarkLadyMouse: Vi svelo un segreto: concedere la cittadinanza a bambini e ragazzi che, pur non essendo figli di italiani, sono già ital… -

Così monsignor Gian Carlo Perego , presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e presidente della Fondazione Migrantes, parla dello. E alle forze politiche che affermano ...Il primo è lo. Io ho insegnato nelle scuole superiori. E all'ultimo anno mi capitava che studenti stranieri in gamba mi pregassero che li bocciassi per evitare di perdere il diritto alla ...Ius Scholae, i vescovi italiani dicono sì: “Il Paese sta cambiando, basta scontri ideologici” Di. “La riforma della cittadinanza con lo Ius scholae va incontro alla realtà di un Paese che sta cambiand ...Milano, 2 lug. (LaPresse) - “Per me è una testimonianza piena, a tutto tondo, sia come persona che come politico che ha fatto coming out. È soprattutto un ...