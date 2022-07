Il Palio di Siena 2 Luglio 2022 diretta tv esclusiva La7 con Pierluigi Pardo (Di sabato 2 luglio 2022) Oggi è il 2 Luglio, e Siena (diretta su La7) a tre anni di distanza dalla sua ultima edizione torna protagonista con il Palio: una delle corse di cavalli più famosa al mondo, un insieme tra tradizione storica e festa popolare che ogni anno si ripete e che come nel Medioevo riesce a far trattenere per circa 90 secondi il fiato ad una intera città.In piazza saranno ammesse... Leggi su digital-news (Di sabato 2 luglio 2022) Oggi è il 2, esu La7) a tre anni di distanza dalla sua ultima edizione torna protagonista con il: una delle corse di cavalli più famosa al mondo, un insieme tra tradizione storica e festa popolare che ogni anno si ripete e che come nel Medioevo riesce a far trattenere per circa 90 secondi il fiato ad una intera città.In piazza saranno ammesse...

borghi_claudio : A Siena notte di preoccupazione per il Popolo dell'Istrice stretto attorno alla sua cavalla Schietta, una delle fav… - borghi_claudio : @GiorgioMilano61 @steveross75 Ma piantatela. Il Palio è bellezza, storia, vita. C'è da secoli, sia che ci sia prosp… - borghi_claudio : Fra un'ora ci sarà la Prova Generale del Palio a #Siena e a seguire in ogni Contrada la grande cena della prova generale ?? - Animal_Genocide : RT @SkyLaGatta: La7 trasmette il palio di Siena in diretta: gli indirizzi a cui scrivere messaggi di protesta. - dalsenfuggito : che cacata il palio di siena. cioè, se fossi senese ci terrei, ci sarei affezionato e lo apprezzerei in quanto mani… -